Coronavirus Roma, 24 nuovi casi (nel Lazio 121). A Rieti nessun nuovo contagio. D'Amato: «Trend più basso da inizio epidemia»

Coronavirus, la Regione Lazio ha reso noto che a Roma e provincia si sono registrati 103 nuovi casi di Covid-19 nelle 24 ore (di cui 24 nella città, ieri erano stati 26). Nel Lazio 121 casi totali, compresi Roma e provincia. Ottantacinque i guariti, 11 morti. Va detto che 52 dei nuovi positivi sono riferibili alla Residenza sanitaria assistenziale di Rocca di Papa, da ieri sottoposta a un cordone sanitario.

E ha parlato in conferenza-stampa l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato: «Oggi registriamo un dato di 121 casi di positività di cui 52 riferibili al cluster di Rocca di Papa già sotto cordone sanitario e un trend al 2,3% il più basso da inizio epidemia. Bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle RSA e case di riposo non si può abbassare la guardia. Su Rocca di Papa è in corso l’audit richiesto alla Asl Roma 6 e al SERESMI (servizio regionale malattie infettive - Spallanzani) per la verifica di tutte le procedure operative adottate e le misure di prevenzione. Resta una forte criticità. Roma città regista una frenata nel trend con il dato di 24 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.658) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.196) di più di 6 mila unità. Nelle province di Latina, Rieti e Frosinone non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i guariti è un record saliti di 85 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 874, mentre i decessi sono stati 11 e i tamponi effettuati circa 76 mila», commenta l’assessore D’Amato.

Asl Roma 1: 9 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 2111 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di quante ne sono entrate. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 2: 11 nuovi casi positivi. 4 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 82 anni con precedenti patologie. 1637 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA

Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 62 anni con precedenti patologie. 2040 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, più del doppio di chi ne entra



Asl Roma 4: 11 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster della casa di riposo di Campagnano. 5 pazienti sono guariti. 0 decessi. 2440 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In attesa esito audit alla RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia

Asl Roma 5: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 80 anni con precedenti patologie. 2256 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 6: 61 nuovi casi positivi di cui 52 riferibili al cluster della RSA di Rocca di Papa, da ieri sottoposta a ulteriori misure restrittive: si stanno eseguendo i tamponi a tutti gli ospiti e a tutto il personale.

Asl Frosinone: 5 nuovi casi positivi. 0 decessi nelle ultime 48 ore. 10 pazienti sono guariti. 30 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Latina: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 16 pazienti sono guariti. 5819 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, 5 volte in più di quelli che ne entrano

Asl Rieti: nessun nuovo caso positivo. 10 pazienti sono guariti. 0 decessi. 15 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate tutte le 77 case di riposo e si stanno eseguendo i secondi controlli sulle RSA del territorio

Asl Viterbo: 11 nuovi casi positivi di cui 4 riferibili al cluster di Celleno, già sottoposto a ulteriori misure restrittive. 6 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 82 anni con precedenti patologie.

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: 112 pazienti ricoverati di cui 22 in terapia intensiva. 4 pazienti guariti

Azienda Ospedaliera San Camillo: Da lunedì 20 Aprile operativo anche il turno notturno del laboratorio per il test Covid 19

Azienda Ospedaliera San Giovanni: 0 decessi. Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 56 ore

Policlinico Umberto I: 0 decessi nelle ultime 24 ore. 141 pazienti ricoverati di cui 17 in terapia intensiva. 2 suore sono guarite

Policlinico Tor Vergata: 4 decessi: 4 donne di 58, 81, 83 e 88 anni, tutte con precedenti patologie

Policlinico Gemelli: 178 pazienti ricoverati di cui 29 in terapia intensiva. 7 pazienti guariti

Policlinico Campus Biomedico di Roma: Ricoverati 23 pazienti di cui 12 in terapia intensiva al Covid Center del Campus Biomedico

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 8 bambini e 6 mamme ricoverati al Centro Covid di Palidoro, tutti in condizioni stabili. Dimesso nelle ultime 24h in isolamento domiciliare 1 altro paziente clinicamente guarito di Frosinone.

Ares 118: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini

