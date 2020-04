Coronavirus, lo Spallanzani: «Significativo calo dei positivi e aumento delle dimissioni»

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altra struttura territoriale sono a questa mattina 180. In giornata sono previste altre dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici: i pazienti Covid-19 positivi sono in totale 197. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio». Lo riporta il bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma sul coronavirus, sottolineando come prosegua il «un significativo calo dei positivi e l'aumento delle dimissioni». Nel corso del «progetto regionale Ospedale-Territorio, coordinato dall'Istituto Spallanzani, in collaborazione con l'Ordine dei medici di Roma e con Confcooperative, d'intesa con la direzione Asl di Rieti e con il sindaco di Contigliano, continua oggi il Programma di approfondimento epidemiologico e diagnostico su un campione della popolazione del Comune, sede di un focolaio di Covid-19». Inoltre, «d'intesa con la Asl Roma 5, comincia lo studio di approfondimento dei pazienti ricoverati al Nomentana Hospital».



Ultimo aggiornamento: 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA