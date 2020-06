Coronavirus Lazio, bollettino: 18 nuovi contagi, 13 dal focolaio del San Raffaele. A Roma in tutto 10 casi

Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus riferibili al focolaio del San Raffaele di Roma registrati nelle ultime 24 ore in base al bollettino del 10 giugno 2020. Di questi, 8 sono stati rilevati nella provincia di Rieti. Nella provincia di Roma i nuovi contagi sono 10, di cui 5 dal cluster della Pisana. In tutto il Lazio i positivi sono 18.

«Oggi - ha spiegato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - registriamo un dato di 18 casi positivi di cui 13 riferibili al focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e di questi 8 provenienti dalla Asl di Rieti dove sono iniziate le attività per testare tutti i contatti. Il focolaio raggiunge così un totale di 68 casi positivi. Sono stati effettuati ad oggi per fini di sanità pubblica per il solo focolaio dell'IRCCS San Raffaele Pisana 2.332 tamponi e ne stimiamo oltre 5 mila tra tamponi e test. Oggi sono stati effettuati i secondi test sugli operatori e i pazienti nella struttura. I dati della nostra Regione sono inevitabilmente caratterizzati dai numeri di questo focolaio che dimostra come non si debba abbassare la guardia e soprattutto devono essere rispettate, senza nessuna deroga, tutte le disposizioni impartite per limitare la diffusione del virus. Senza un intervento tempestivo assunto immediatamente per la tutela della salute pubblica i danni di questo focolaio sarebbero stati più rilevanti. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. I decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono stati 18 nelle ultime 24h e complessivamente raggiungono le 4.533 unità».

La Regione Lazio ha diffuso anche il nuovo identikit del contagiato: «Dei casi finora confermati il 6% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 26% è in isolamento domiciliare e meno dell'1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 58%». A quanto reso noto, l'età media dei casi positivi è 57 anni. Il 47% sono uomini e il 53% donne. Il 39,9% è residente a Roma città, il 31,8% nella provincia, l'8,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 5,8% a Viterbo e il 7,5% a Latina. L'1,5% proviene da fuori Regione.

La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere:

Asl Roma 1 – 7 nuovi casi positivi di cui 3 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 23 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl Roma 2 – 2 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – 1 nuovo caso positivo;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 76 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. O decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. O decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – 8 nuovi positivi riconducibili al cluster dell'IRCCS San Raffaele Pisana. Tutti i contatti sono stati individuati e saranno sottoposti al test. 1 persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. O decessi;

Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 32 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata – 13 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli - 53 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 7 in terapia intensiva. Ripartita l’attività ambulatoriale. 2 pazienti guariti;

Policlinico Campus Biomedico - 4 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 3 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale. Guarito 1 paziente di 83 anni;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 3, tutti in buone condizioni generali;

