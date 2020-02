Coronavirus, bagarini a Roma: mascherine in vendita a due euro, ma sono sporche

I casi accertati di Coronavirus a Roma hanno destato preoccupazione e c'è chi prova ad approfittarne. Sono spuntati così i "bagarini" delle mascherine. Venditori abusivi sventolano davanti a cittadini e turisti il prodotto che salverebbe dal contagio. Due euro per una mascherina priva di confezione protettiva, usata, sporca e dunque inutile, come si apprende dall'articolo del Messaggero a firma Laura Bogliolo.

«Il virus si sta espandendo, ed è pericolosissimo. È importante proteggersi con la mascherina, non solo qui alla stazione Termini...». Così i venditori provano a convincere chi incontrano dell'acquisto "salva vita". Un viavai che non fa che alimentare la psicosi. Su via Giolitti, angolo via Gioberti, hanno messo su un vero e proprio mercatino delle mascherine, diventate introvabili nei negozi. C'è chi compra pacchi da 10 euro e le rivende sottolineando come «la situazione sia gravissima...».



E in questi momenti è bene ricordare il consiglio degli esperti: «Le mascherine non forniscono alcuna protezione dal coronavirus. Servono a non far diffondere il virus da parte di chi lo ha già contratto». A maggior ragione se la provenienza è dubbia.

