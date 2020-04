Coronavirus Roma, Spallanzani: «Diminuiscono i ricoveri, aumentano i pazienti dimessi»

Continua in maniera significativa il trend di aumento dei pazienti dimessi, in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19. Questo il bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma nell'ambito del Progetto Regionale Ospedale-Territorio, coordinato dall'Istituto Spallanzani, in collaborazione con l'Ordine dei medici di Roma e da Confcooperative, d'intesa con la Direzione della Asl Roma 5 e con il Sindaco di Nerola.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 196. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.



Ultimo aggiornamento: 12:57

