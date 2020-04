Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: dati ancora in calo, 125 ricoverati e 320 dimessi

Coronavirus, il bollettino medico di oggi, lunedì 20 aprile, dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma: dati ancora in calo per l'istituto nazionale di malattie infettive della Capitale, che nel report quotidiano comunica che i pazienti Covid-19 positivi ricoverati sono in totale 125. Di questi, 19 necessitano di supporto respiratorio.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali dall'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani sono a questa mattina 320. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

