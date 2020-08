Virus, oltre 500 persone ammassate: chiuso stabilimento "Hibiscus" a Ostia

Assembramenti, nessuna mascherina e mancato rispetto delle norme per prevenire il contagio da Coronavirus. Oltre all'assenza di licenza per intrattenimento musicale. Nello stabilimento "Hibiscus" di Ostia, chiuso dai vigli del gruppo X mare, erano ammassate circa cinquecento persone. È accaduto ieri, giorno di Ferragosto, quando sul litorale di Roma si sono riversati in tantissimi.

Coronavirus, il bollettino: 479 nuovi casi e 4 morti ma meno tamponi di ieri. Picco di contagi in Veneto, Lazio e Lombardia

I controlli sono stati mirati ad evitare comportamenti potenzialmente pericolosi per l'espansione della pandemia e ad evitare l'accensione di falò sul litorale. Tra le infrazioni più frequenti, le inosservanze delle disposizioni a tutela della salute pubblica, le violazioni al codice della navigazione e quelle sul corretto utilizzo delle spiagge.

Sulle strade, poi, sono stati emessi oltre 650 verbali, 250 di questi per eccesso di velocità. Trentacinque veicoli, invece, sostavano in modo irregolare e sono stati rimossi.

In centro, invece, due persone sono state denunciate durante alcune verifiche su un veicolo in sosta irregolare. A seguito di atteggiamenti aggressivi e provocatori, si sono resi infatti necessari l'identificazione e il provvedimento susseguente.

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA