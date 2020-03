Coronavirus, viaggio nel Covid-19 Hospital 3 di Roma: le immagini della terapia intensiva

Medici con le tute bianche si affaccendano intorno ai pazienti intubati: sono coperti dalla testa ai piedi, come astronauti alle prese con un pianeta sconosciuto. Quello che affrontano però è il virus, un avversario invisibile contro il quale portano avanti una strenua lotta contro il tempo.

Siamo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Covid-19 Hospital 3, in una casa di cura privata del gruppo Gvm a Casal Palocco, Roma. L'atmosfera è spettrale, il silenzio al di là del vetro della terapia intensiva irreale: nella struttura non c'è quasi nessuno tranne i pazienti collegati ai respiratori e i sanitari che quotidianamente lottano per salvare loro la vita, tra flebo ed elettrocardiogrammi. Per loro tute, mascherine, visiere e copriscarpe: come un'armatura contro il contagio.

Ultimo aggiornamento: 18:03

