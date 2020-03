Coronavirus a Roma, donna positiva al Campus Bio-Medico: trasferita allo Spallanzani con febbre e polmonite. Ricoverati 56 pazienti

Una donna è stata trovata positiva al coronavirus al Campus Bio-medico di Roma. La donna è stata trasferita allo Spallanzani già nella serata di ieri.

Coronavirus, diretta: in Italia 79 morti, paziente in rianimazione a Livorno. Per il turismo perdite sopra i 7 miliardi

Coronavirus, a Roma cinque nuovi contagi: malato un altro vigile del fuoco a Capannelle

Lunedì la paziente presentava febbre e polmonite, nel giro di un'ora è stata messa in isolamento in stanza singola e sottoposta al tampone faringeo, come evidenzia una comunicazione inviata dal direttore generale al personale del Campus sul funzionamento dei percorsi di prevenzione attuati. Il tampone è stato inviato allo Spallanzani, che ha confermato la positività a Covid-19. La donna è stata a quel punto trasferita nell'Istituto specializzato in malattie infettive. Al Campus sono state adottate le procedure necessarie e gli operatori venuti a contatto con la donna sono stati prudenzialmente sottoposti al test.

In questo momento sono ricoverati presso l'Istituto Lazzaro Spallanzani «56 pazienti. Di questi 20 sono risultati positivi al nuovo coronavirus, più i due cinesi ormai negativizzati». Lo riferisce l'ultimo bollettino diffuso dallo Spallanzani. Tutti i ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma «sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni, ad eccezione di tre che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio». - «Tutti i casi positivi» seguiti allo Spallanzani, «al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato» ha precisato il bollettino.

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA