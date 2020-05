Coronavirus, in Sardegna zero contagi. Solinas: ipotesi test saliva per turisti

Zero contagi in Sardegna: è la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus. In Sardegna secondo il bollettino del 4 maggio non si registrano né nuovi contagi né decessi. È quanto accertato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento dei dati sui casi di positività al Covid-19.

E mentre la stagione turistica si avvicina il presidente della Regione Solinas fa alcune ipotesi per quanto riguarda gli arrivi: allo studio, secondo quanto dice a Sky Tg24, ci sono due ipotesi. Quella di un passaporto sanitario, per cui si potrebbe entrare nella Regione dopo aver fatto un tampone non più di 7 giorni prima che certifichi la negatività al Covid 19, «una soluzione però che al momento in Italia presenta non poche criticità perchè i test non sono liberalizzati in tutti i laboratori». La seconda riguarda invece «lo sviluppo di strumenti diagnostici che partono dalla saliva e quindi rendono più semplice la possibilità di certificare la negatività. «Con gli scienziati del comitato tecnico-scientifico - ha annunciato Solinas - stiamo monitorando tutte le piattaforme e gli studi in proposito».



