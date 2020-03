Coronavirus, dopo gel e mascherine è caccia al saturimetro: prezzi alle stelle per lo strumento che misura l'ossigeno nel sangue

LEGGI ANCHE

Ai tempi deldopo ilè caccia anche al, strumento indispensabile perché misurae può mettere in guardia da un'eventuale dispnea, tra i sintomi della forma più virulenta del contagio. Sono gli stessi medici a segnalaresulle piattaforme online. Il saturimetro è utile soprattutto ai pazienti positivi e in isolamento domiciliare. Eventuali valori sballati devono essere comunicati subito ai medici, che decidono se procedere al ricovero.Un apparecchio, dunque, fondamentale per monitorare i malati da lontano, ma che nei prossimi giorni potrebbe essere introvabile. Fisiologicamente,Valori compresi tra il 90 e il 95% indicano una condizione di parziale assenza dell'ossigeno, mentre quelli al di sotto del 90% risultano essere patologici e quindi gravi.Il saturimetro rileva la presenza dell'ossigeno applicando una sorta di 'pinza' all'ultima falange di un dito del paziente o, in alcuni casi, al lobo dell'orecchio. Il monitor sull'apparecchio riporterà la percentuale e l'unità di calcolo. Si tratta di un esame indolore e non invasivo. Nelle ultime ore è partita una vera caccia al macchinario in farmacia e online.' è una delle parole più cercate sui motori di ricerca nelle ultime ore. Non sono solo i contagiati a comprarlo, ma anche le persone sane che vogliono accaparrarsene in caso di necessità.