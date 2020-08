Coronavirus, in Germania allerta seconda ondata: mille contagi in 24 ore, chiuse due scuole nel Nord-est

diverse minacce bomba a sedi di agenzie sanitarie tedesche dove si è stati costretti ad evacuare lo staff. A darne notizia è stata la polizia precisando che oggi un ufficio è stato perquisito con i cani anti-esplosivo nella città di Olpe. Un avvertimento analogo è arrivato ad un ufficio della Sanità pubblica a Colonia ieri. Altre telefonate minatorie di questo tipo - è stato reso noto - sono state ricevute in altre sedi delle autorità sanitarie del paese.

Ultimo aggiornamento: 14:22

Allerta seconda ondata di coronavirus in Germania , dove le autorità sanitarie hanno annunciato oggi che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.122 casi di infezione da Coronavirus , per un totale di 215.336. Ieri i nuovi casi erano stati 1.147, la cifra più alta da maggio. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 12, per un totale di 9.195 dall'inizio della pandemia.La tensione crescente si è manifestata anche conIntanto centinaia di studenti sono stati rimandati a casa dopo la chiusura di alcune scuole a causa di un'impennata di contagi. Due istituti sono stati blindati nello stato di Mecklenburg-Pomerania orientale, il primo stato tedesco a riprendere le lezioni. Chiuso anche un liceo a Ludwigslust dopo che un insegnante è risultato positivo al Covid. Chiusa anche una scuola elementare a Graal-Mueritz dopo il contagio di uno studente.