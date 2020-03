Coronavirus, sindacati Usb Fca di Pomigliano e Melfi denunciano il governo per il decreto

LEGGI ANCHE

I sindacati Usb Fca Melfi e Si Cobas Fca Pomigliano hanno inviato un esposto denuncia alla procura della Repubblica di Napoli contro il governo italiano.«Il punto 7 comma D del succitato decreto - si legge nella denuncia - autorizzerebbe le aziende a far lavorare i propri dipendenti a una distanza minima tra loro inferiore a un metro, a condizione che utilizzino le protezioni individuali (mascherine e guanti)». «Abbiamo chiesto sempre alla procura di Napoli - aggiungono i dirigenti dei due sindacati - come mai questo punto del decreto valga soltanto per i lavoratori mentre per tutto il resto degli italiani la distanza minima di un metro è obbligatoria a prescindere dalle protezioni individuali.per la sicurezza dei lavoratori».