Coronavirus, ipotesi sospensione per Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci

Estrazioni Lotto e Superenalotto di giovedì 19 marzo

In piena emergenza, giochi come Lotto, Superenalotto, lotterie nazionali e Gratta e vinci non rientrano ovviamente tra le esigenze di prima necessità: per questo il presidente dell'Anci, il sindaco di Bari, sta valutando l'idea di chiederne una sospensione nel prossimo decreto che darà un'ulteriore stretta ai controlli e alla possibilità di uscire di casa, proprio per via della pandemia di Covid19.Decaro ha condiviso con i vertici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il problema che si sta verificando in numerose tabaccherie, dove le attività di gioco pubblico si stanno rivelando occasione di assembramento molto pericolose per la diffusione del contagio del Coronavirus. Su sollecitazione di molti sindaci, Decaro - si legge sul sito dell'Anci - sta interloquendo coi responsabili dell'agenzia governativa per verificare la possibilità che la sospensione del gioco nelle tabaccherie sia inserita nel pacchetto delle nuove misure restrittive che l'esecutivo si appresta a varare.