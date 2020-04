Coronavirus, spara dal balcone a un rider che stava facendo una consegna a domicilio: 21enne arrestato

Ultimo aggiornamento: 15:50

Hadaldi casa ad un giovane che stava effettuando una consegna a domicilio in un palazzo vicino, solo perché ilsi era appoggiato alla sua auto, parcheggiata davanti casa. In piena emergenza, accade anche questo: un, già noto alle forze dell'ordine, è statodai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco.È accaduto due sere fa a, nel quartiere Madonnella. I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto: il giovane, di nazionalità nigeriana, era giunto nei pressi dell'abitazione diper effettuare una consegna. Quando il 21enne ha visto ilappoggiarsi alla sua, lo ha prima aggredito verbalmente, per poi sparare alcuni colpi di arma da fuoco, che fortunatamente non hanno raggiunto nessuno ma hanno parzialmente danneggiato il furgone con cui il ragazzo effettuava le consegne. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.Dopo l'esplosione dei colpi di, una calibro 6,35, il 21enne barese si era dato alla fuga da casa ma è stato bloccato prontamente dai militari. Subito dopo l'arresto è giunta la convalida: i colpi esplosi, partiti dall'alto verso il basso, avrebbero potuto causare una tragedia.