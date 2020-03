Coronavirus. Un bar di Maerne di Martellago (Venezia) è stato multato e chiuso per cinque giorni dai carabinieri della Compagnia di Mestre perché continuava a servire alcolici e Spritz nel retrobottega nonostante le ordinanze di chiusura per Covid-19.

Bar serve spritz nel retrobottega Il locale era regolarmente chiuso, con i cartelli esplicativi. Ma nel retrobottega ci si poteva far servire alcolici senza distanziamento e isolamento. I clienti e la titolare, una cittadina cinese, sono stati colti sul fatto e sanzionati, con la sanzione accessoria della chiusura. Ultimo aggiornamento: 11:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA