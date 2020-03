Coronavirus, il Sud l'ultima frontiera con poche terapie intensive

Passa per le Rianimazioni e per le terapie intensive la sottile linea rossa che divide la vita dalla morte per una quota non trascurabile dei contagiati dal nuovo coronavirus che imperversa in Italia. Una buona ventilazione polmonare può fare la differenza. A capirlo sono stati per primi i cinesi che hanno sperimentato varie strategie di assistenza con ossigeno più o meno precocemente. Attualmente in Italia, su 15.133 contagiati ci sono 7.103 pazienti in ospedale (51,6%) di cui 1153 in terapia intensiva (7,6%) contando finora oltre mille decessi per un tasso grezzo di mortalità del 6,7% molto alta rispetto alla media degli altri paesi. A fronte di ciò i posti letto di terapia intensiva in Italia sono 5.090 soprattuto nel Centro-Nord mentre al Sud la rete delle cure è molto più fragile. In Campania il piano generale prevede un raddoppio dei posti intensivi destinati a passare da 322 a circa 800 unità comprese le terapie subintensive a cui aggiungere altri 66 posti di terapia intensiva nel privato accreditato e 52 unità di Terapia intensiva coronarica in 10 strutture accreditate



Laprevede che si arrivi a 209 posti intensivi dedicati all'assistenza dei malati di Covid-19 a fronte di mille ricoverati meno gravi. Il piano della Puglia delinea uno scenario ipotetico con circa 2000 infetti, di cui la metà in ospedale e 200 bisognosi di cure intensive. Il Piano B passa per l'utilizzo di altri posti di rianimazione disponibili nella rete pubblica ma da attrezzare per pazienti infettivi senza impattare sulla normale operatività della rete di emergenza-urgenza. L'assistenza ordinaria sarebbe tutta dirottata nei 680 posti ubicati presso il nuovo Dea di Lecce, l'ospedale di Copertino e l'ente ecclesiastico Miulli di Acquaviva (Ba). Sul fronte delle assunzioni straordinarie di personale avviate le procedure di reclutamento di circa 70 unità di personale tra medici, infermieri, tecnici e personale di supporto che vanno ad aggiungersi agli oltre 2500 per i quali si è in attesa del via libera del Governo (678 medici, 1.191 infermieri, 599 Oss e 60 tecnici e assistenti).

In Calabria è scattato ieri il Piano di emergenza: i posti letto da attivare sono 400 posti di terapia intensiva e subintensiva per le aree nord, centro e sud della regione selezionando strutture già attive da adeguare. In particolare 90 posti letto saranno allestiti a Cosenza, Castrovillari, Rossano, Cetraro, Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, Mater Domini di Catanzaro, Lamezia, Crotone, Reggio Calabria, Polistena e Vibo Valentia. Ulteriori 310 suddivisi per un terzo nell'area nord a Paola, Rogliano e Rossano, 100 posti a Germaneto e Tropea e altri 100 a Gioia Tauro, Locri, Melito Porto Salvo. Per le quarantene sono stati indicati alcuni siti dei Beni e dell'Esercito. Il piano straordinario per le assunzioni prevede il reclutamento di 300 specializzandi e lo scorrimento delle graduatorie per 270 infermieri e 200 operatori socio-sanitari.

In Sicilia in due ospedali di Palermo e provincia sono stati ricavati già 80 posti di terapia intensiva. Tra le ipotesi anche il nolo di una nave-ospedale con un centinaio di posti letto e personale sanitario fornito dall'armatore. Sembrano tuttavia di difficile soluzione alcuni limiti tecnici per montare respiratori per la ventilazione assistita a bordo e le prese per l'ossigeno. Intanto l'Asp 6 di Palermo ha ristrutturato due reparti di terapia intensiva per 24 posti letto di terapia intensiva e altri 4 sub-intensivi dirottando altrove i malati ordinari di vari discipline. Lavori in corso anche al Cervello di Palermo dove qui sono in corso di allestimento un'altra cinquantina di posti di terapia intensiva. I malati ordinari saranno dirottati a Villa Sofia. In totale circa 50 posti letto con l'obiettivo di raggiungere quota mille posti dedicati al coronavirus in 7 giorni di cui il 20% rianimativi.

In Sardegna il piano di emergenza è articolato in vari step da attivare a seconda della necessità: 20 posti sarebbero ricavati al Santissima Trinità, a Cagliari, all'Aou si Sassari e al San Francesco di Nuoro. Nella seconda fase è previsto un incremento di 224 unità per potenziare i reparti di terapia intensiva, pneumologia e infettivi distribuiti in vari presidi. La terza opzione prevede ulteriori 242 posti (per un totale di 486) con un incremento nelle strutture già interessate nelle precedenti fasi di cui circa il 20% di posti rianimativi.



A ipotizzare infine che l'eccesso di ospedalizzazione possa essere la spiegazione dell'eccesso di letalità al virus registrato in Italia èordinario di igiene della Federico II che punta il dito sulla distribuzione dei casi infetti in ospedale normale, terapia intensiva o domicilio considerando che in Lombardia vengono ricoverati il 75% dei casi contro il 26% del Veneto ed il 47% dell'Emilia.