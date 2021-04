Coronavirus, morto a Sulmona l'imprenditore Lucio Ricci. Aveva 63 anni

Nel giorno dei zero contagi, dovuti anche ai pochi (una sessantina) tamponi processati, arriva in Centro Abruzzo anche l’ottantesima vittima del Covid. E’ morto infatti ieri all’età di sessantatré anni Lucio Ricci, imprenditore di Sulmona noto per il pub al quale aveva dato vita e anima, il Maryanne, locale in via Porta Romana nel quale sono cresciute diverse generazioni. Ricci non aveva malattie pregresse e anzi era in buona salute, dice chi...

