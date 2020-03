Coronavirus, 500mila tamponi trasportati dall'Italia agli Stati Uniti su aereo areonautica

Tamponi per il coronavirus dall'Italia agli Usa. Oltre 500mila tamponi per effettuare i test sono stati trasportati dall'Italia negli Stati Uniti su un aereo dell'aeronautica militare statunitense partito da Aviano. Lo hanno reso noto i vertici del Pentagono. Il velivolo con a bordo il mezzo milione di kit - ha spiegato ai giornalisti il generale David Goldfein, numero uno della Us Air Force, citato tra gli altri da Fox News - è atterrato lunedì a Memphis, in Tennessee. I test, ha aggiunto, saranno ora distribuiti in varie parti degli Usa.

Ultimo aggiornamento: 21:27

