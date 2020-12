Coronavirus, 9 morti e 145 positivi. Calano i ricoverati

PERUGIA - Nove morti, 145 positivi ( su 2.203 i tamponi, mille in meno rispetto al giorno precedente) e ricoverati in calo. Ecco i dati della Regione per l'ultimo bollettino del Coronavirus in Umbria. I nove morti portano le vittime da inizio pandemia a 526. Calano i ricoverati che passano da 350 a 339 e c'è anche meno pressione sulle terapie intensive, 45 i posti occuoati invece di 49. Gli attualmente positivi sono 4.808.

Ultimo aggiornamento: 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA