Coronavirus, primo caso a Torino: è un italiano 40enne che ha corso la gara podistica con il contagiato di Codogno

Coronavirus, primo caso a Torino. Si tratta di un italiano di 40 anni che avrebbe partecipato alla stessa gara podistica a Portofino cui era presente il primo caso di Codogno.



La conferma dal test è stata eseguita all'ospedale Amedeo di Savoia del capoluogo piemontese. L'uomo avrebbe per ora solo una blanda febbre e lievi malesseri. La famiglia è stata messa in quarantena. Il caso è stato confermato anche dal presidente della Regione Alberto Cirio che ha parlato anche di altre 15 persone in Piemonte per cui sono in corso i test di accertamento.

«Non è un focolaio piemontese ma lombardo». Così l'assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi, sul primo caso di positività al Coronavirus registrato in Piemonte. Il paziente è un torinese di 40 anni. Si è ammalato, ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, «dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo». I familiari dell'uomo sono sotto osservazione.

Ultimo aggiornamento: 18:22

