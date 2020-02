Treni cancellati, Av in tilt e ritardi fino a 150 minuti. Cosa è accaduto? La stazione di Casalpusterlengo è chiusa per un intervento sanitatorio. In pratica essendo lo snodo alternativo per il passaggio dei treni AV dopo l'incidente del 6 febbraio è stato necessario bloccare tutto. A partire dalle 12 in poi sono stati cancellati i treni. Sguardi sui tabelloni a Napoli centrale ma anche nella capitale.

Fino ad ora sono dieci i treni cancellati e Trenitalia invita a controllare la situazione. Per cercare di limitare i disagi sono stati organizzati, prevalentemente al Nord delle soluzioni alternative per consentire di far giungere a destinazione le persone. Panico ed help desk presi d'assalto. I disagi proseguiranno anche nella giornata di domani.

Allo stato attuale i treni a lunga percorrenza dunque subiranno delle variazioni o deviazioni di percorso sulla linea Torino-Milano-Roma-Salerno.

