Coronavirus, muore in ospedale a Perugia dopo il viaggio in Albania. E' la vittima numero 81 in Umbria

PERUGIA- Salgono a 81 i morti in Umbria dall'inizio della pandemia L'azienda ospedaliera di Perugia comunica che nelle prime ore di giovedì è deceduto nel reparto di Terapia Intensiva un cittadino di 70 anni, di origini albanesi, da anni residente a Perugia, per le conseguenze di Covid -19 . L'uomo, di ritorno da un viaggio in Albania, era stato ricoverato il 21 agosto presso la struttura complessa di Malattie Infettive è trasferito in Rianimazione dopo che le sue condizioni si erano aggravate anche in presenza di altre patologie. Ultimo aggiornamento: 13:03