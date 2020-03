Coronavirus, impennata di casi in Veneto: salgono a 856 i contagi, 85 più di ieri, 26 i decessi

Forte balzo in avanti dei casi di positività al Coronavirus in Veneto, con 85 nuovi malati rispetto a ieri sera. I casi totali salgono a 856, e cresce anche il numero dei morti: 26, con 5 nuove vittime, 4 delle quali sono pazienti che si trovavano ricoverate a Treviso. Lo rende noto l'ultimo report diffuso dalla Regione Veneto. Quasi stabile il numero delle persone ricoverate, 204 (+1), mentre sono 67 (+6) quelle in terapia intensiva. I malati dimessi sono finora 47.

Ultimo aggiornamento: 11:19

