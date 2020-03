Coronavirus Veneto, altri 258 positivi: ora sono 8.159. Morti 12 pazienti nelle ultime ore

Salgono a 8.159 i casi di positività al Coronavirus in Veneto, la terza regione più colpita dall'epidemia in Italia. Si tratta di 258 contagiati in più di ieri sera. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto. I nuovi decessi sono stati 12, portando a 448 il numero totale.

LEGGI ANCHE Coronavirus Italia, Locatelli (Css): in calo positivi e ricoveri in rianimazione. Riaperture? Ne riparliamo dopo Pasqua

I pazienti in terapia intensiva sono 356 (+2), i dimessi 828, i pazienti in area non critica 1680 (+14). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.945. Le province che registrano il maggior numero di nuovi positivi sono Padova e Vicenza (+54 rispettivamente), seguite da Treviso (+52), Verona (+49) e Venezia (+37). Il Veneto è una delle Regioni che ha effettuato il maggior numero di tamponi, dietro solo alla Lombardia

LEGGI ANCHE Coronavirus Italia, Mappa contagio: i dati regione per regione. Contagi giù anche in Friuli Venezia Giulia e Umbria

Il bollettino del 30 marzo 2020



Ultimo aggiornamento: 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA