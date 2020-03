Coronavirus: in Veneto salgono i casi, ma meno ricoveri in terapia intensiva. ​Undici morti nella notte

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono aumentati oggi a 8724, 215 casi in più rispetto a ieri, in calo dalle oltre 20 mila di ieri alle 19.895 di oggi le persone in isolamento, 1633 i pazienti ricoverati negli ospedali della regione, 356 quelli in terapia intensiva, con 4 pazienti in meno rispetto a ieri, 413 i decessi, 11 in più, 54 solo all'ospedale Borgo Roma di Verona, 747 i guariti dimessi.

Coronavirus, Conte in Vaticano da Papa Francesco

Coronavirus Sapienza, via agli esami da casa: due webcam, spalle al muro, stanza vuota e un solo ingresso



