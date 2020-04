Coronavirus Veneto, 23 nuovi decessi. Zaia: «Allentare subito le regole»

Ecco i nuovi numeri del Veneto sul coronavirus: i casi positivi al Sars-Covid2 stamane hanno raggiunto quota 15.692, 318 in più della rilevazione di ieri mattina. Si registrano 23 nuove vittime, mentre i casi attualmente positivi sono 10.444. Lo rende noto il bollettino della Regione. I pazienti in terapia intensiva sono 190 (-7). I decessi sono appunto 23, dato che porta a 900 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.287 (meno 72), i casi di negativizzati virologici 4.189. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 1.059. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 12.723. I dimessi sono 2.051.

«La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche: si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato». Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia in merito alla fase 2 della ripartenza. L'idea è quella «di un ragionato programma di aperture per mettere in moto la macchina, scaldare i motori e poi andare a regime», in un'ottica, comunque, «di messa in sicurezza».

Coronavirus, i dati di oggi in Veneto

Sono 15.692 i casi di positività al coronavirus in Veneto oggi, mentre i tamponi effettuati ad oggi sono stati 247.329». Lo ha sottolineato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del quotidiano punto stampa . «I pazienti ricoverati sono 1.477 e sono 79 in meno, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva scesi a 190, 7 in meno rispetto a ieri - ormai abbiamo da 5 a 10 pazienti in meno ogni giorno in terapia intensiva, mentre i pazienti guariti e dimessi sono saliti a 2501, e superano ancora i ricoverati. Purtroppo si registrano 23 nuovi decessi, che portano il numero totale dall'inizio dell'emergenza a 900», ha concluso.

