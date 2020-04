Coronavirus Veneto, Zaia: «Irresponsabile? Non firmo ordinanze alla carlona», 1.234 ricoverati, 55 in meno rispetto a ieri

​Coronavirus, il governatore del Veneto Luca Zaia risponde alle critiche legate alle concessioni contenute nell'ordinanza emessa ieri: «Irresponsabile? Non firmo ordinanze alla carlona». «Non si dica che qui c'è qualcuno di irresponsabile che firma ordinanze alla carlona: lo spartiacque è il dpcm del 4 aprile che scioglie la chiusura totale», dice il governatore del Veneto. «Sono tutte in scia - puntualizza Zaia - e rispettose dei dpcm». «Se oggi io volessi dire ai cittadini 'andate a fare una passeggiata' - sottolinea - non potrei farlo perché il dpcm dice che non si possono fare distanti da casa».

Veneto: 17.391 contagiati, 1.234 ricoverati, 55 in meno rispetto a ieri. «Sono 17.391 i positivi, 162 più di ieri. Tuttavia, spesso ci si concentra sul numero dei contagiati, non in realtà un grande indicatore. Il vero tema sono i ricoverati, coloro che sono nelle terapie intensive. Lo screening e la ricerca del positivo è direttamente proporzionale al numero dei tamponi che vengono effettuati. I ricoverati sono 1234, 55 in meno rispetto a ieri, 8722 le persone in isolamento, 129 le terapie intensive, una in meno rispetto a ieri, i dimessi sono 2435, 63 in più rispetto a ieri e in numero maggiore rispetto ai ricoverati. I morti sono 1053 negli ospedali, 27 in più, 1288 in totale». È il bollettino annunciato in diretta facebook dal governatore della Regione Veneto Luca Zaia.





