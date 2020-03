Coronavirus Verona, atterrati i medici e gli infermieri albanesi: «Siamo tutti italiani». Conte: «Grazie»

È atterrato all'aeroporto «Valerio Catullo» di Verona, riaperto in via straordinaria per l'occasione, il volo che trasporta il team, arrivato ieri a Fiumicino, composto da una trentina di medici albanesi sbarcati in Italia per aiutare il nostro Paese nell'emergenza coronavirus. A bordo anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Questo nucleo di medici sarà destinato agli ospedali di Brescia e Bergamo, nella zone più colpite dalla pandemia. «Non siamo privi di memoria: non possiamo non dimostrare all'Italia che l'Albania e gli albanesi non abbandonano mai un proprio amico in difficoltà. Oggi siamo tutti italiani, e l'Italia deve vincere e vincerà questa guerra anche per noi, per l'Europa e il mondo intero», ha detto il premier albanese Edi Rama, salutando all'aeroporto di Tirana il suo team di medici e infermieri. «Grazie», il tweet del premieri Giuseppe Conte, che ha postato il video del premier albanese Edi Rama che, in italiano, annuncia l'invio in Italia di 30 medici e infermieri albanesi.

Hanno voluto essere presenti sia il presidente della Lombardia Attilio Fontana sia il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia all'arrivo del contingente di 10 medici e 20 infermieri provenienti dall'Albania. Con loro anche il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala, il viceministro dell'Interno Vito Crimi e il parlamentare Pd Alfredo Bazoli. «Vi ringrazio per questa volta collaborazione che sarà sicuramente importante. Stiamo affrontando un momento difficile per la regione e il paese e sapere che ci sono paesi che ci dimostrano vicinanza è doppiamente utile» ha sottolineato il governatore. «Spero che voi siate l'inizio della discesa verso la normalità» ha aggiunto il governatore. «Volevo dirvi il grazie a nome del governo» ha sottolineato Boccia ricordando la vicinanza fra Albania e Italia per «questo gesto di fratellanza». Anche Crimi, che come Bazoli vive a Brescia, ha voluti ringraziarli per l'aiuto. «Ne avevamo davvero bisogno».

