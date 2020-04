Coronavirus, Walter muore a 45 anni. Lascia la moglie e la figlioletta. «Eri la nostra colonna. Un mese di agonia». Walter Borghi, 45enne di Rubiera (in provincia di Reggio Emilia), è una delle vittime dell'epidemia di Covid-19. L'uomo è morto all’arcispedale Santa Maria Nuova, dove era ricoverato da alcune settimane.



Come riporta Il Resto del Carlino, Walter - che lavorava come operaio in un'azienda - lascia la moglie Antonella Citriniti e una figlia. La moglie Antonella ha dedicato al marito scomparso una lettera d'amore.



Ecco le sue parole: «Io e mio marito abbiamo vissuto fianco a fianco per 21 anni, era la mia forza, la colonna portante della mia vita. Ha sempre messo il benessere mio e di nostra figlia Gloria, prima di ogni cosa. Amava il suo lavoro che svolgeva con passione, amava le cose semplici, adorava il mare, dove ci portava appena si poteva, ma soprattutto adorava il nostro cocker Momo. Nei nostri progetti da pensionati c'era una moto per andare a fare qualche giro e circondarci di qualche cockerino, un mini allevamento. Tante persone hanno pregato per lui in questo mese di agonia perché oltre ai cari amici che lo conoscevano bene, tutte le persone che entravano in contatto con lui capivano subito la sua bontà d'animo, un cuore grande e generoso».