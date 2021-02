Coronavirus, si riunisce il Comitato tecnico scientifico: in Abruzzo c'è il rischio zone rosse. Ecco dove

Molto probabilmente anche a causa delle varianti, il coronavirus sta dilagando pesantemente nell’area metropolitana dell'Abruzzo e in alcune realtà chietine e pescaresi. L’ospedale del capoluogo adriatico è saturo, ma anche in quello di Chieti il tasso di occupazione sfiora il 90 per cento. Un quadro preoccupante che potrebbe sfociare già oggi in alcuni provvedimenti restrittivi.

La situazione viene considerata allarmante e ieri è stata oggetto di riflessione anche a livello nazionale nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico. La questione sarà affrontata più compiutamente oggi durante la consueta Cabina di regia nazionale per il monitoraggio degli indicatori che prenderà in esame la settimana che va dal 25 al 31 gennaio. Non è escluso che possa arrivare l’indicazione di istituire zone rosse in aree specifiche, anche se lo stesso non è avvenuto per l’Aquilano e il Teramano nella fase, caldissima, ottobre-novembre.

Una ipotesi simile sarà vagliata anche a livello del Comitato tecnico scienfifico locale. A preoccupare è soprattutto la diffusione della variante inglese, in particolare nella provincia di Chieti. Sotto il profilo puramente formale il quadro per l’Abruzzo dovrebbe restare più o meno lo stesso di quello già esaminato la scorsa settimana, ma l’Rt, l’indice di trasmissione del virus, dovrebbe crescere fino a sfiorare 1, soglia considerata limite per la permanenza in zona gialla.

Gli scenari sono due. Il primo è quello secondo cui l’Abruzzo, dati alla mano, potrebbe conservare l’attuale classificazione per altri 7 giorni, anche se sostanzialmente per un soffio. Circostanza, questa, che però striderebbe in modo evidente con la difficile situazione degli ospedali di Chieti e Pescara, ormai pieni. L’altro è quello che, anche facendo leva sulla discrezionalità dell’organismo, potrebbe essere deciso in uno spostamento immediato in fascia arancione, alla luce di quanto sta accadendo proprio in questi giorni. A questo proposito per la mattinata di oggi è stata convocata anche una riunione del Comitato tecnico scientifico locale. Si potrebbe arrivare alla richiesta, da formalizzare al governatore Marco Marsilio, di istituire delle zone rosse locali; proposta che potrebbe, come spiegato, essere suffragata anche dalle determinazioni nazionali. Al momento, secondo quanto filtra, parrebbe esclusa la possibilità di estendere simili restrizioni in grandi aree, come potrebbe essere quella metropolitana, prediligendo invece alcuni piccoli centri in cui la circolazione del virus è in queste ore molto sostenuta. I

