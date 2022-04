Cadaveri mummificati di marito e moglie trovati in casa, la morte degli anziani forse per una fuga di gas lo scorso autunno

Mummificati, in una villa dove nel tempo è stato accumulato di materiale di ogni tipo. Così i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di una coppia di anziani coniugi a Villa Primavera, lo stabile dove abitavano, a Campoformido, in provincia di Udine. La morte, secondo un primo, superficiale, esame da parte delle forze dell'ordine e dei sanitari accorsi, risalirebbe ad alcuni mesi fa, probabilmente addirittura all'autunno scorso.

Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono molto prudenti in merito alle cause del decesso della coppia, non tralasciando alcun elemento utile alle indagini: la ragione più evidente sarebbe una perdita di gas, probabilmente dovuta al malfunzionamento di una stufa o dell'impianto di riscaldamento. Tuttavia, gli investigatori e i tecnici non escludono che possano essere esalati altri vapori nell'ambiente per la presenza nella villa di possibili altre sostanze.

Chi erano

La coppia di anziani coniugi - entrambi oltre i 70 anni - frequentemente si allontanava dal Friuli per trascorrere anche lunghi periodi lontano, spesso all'estero. Per questa ragione i loro parenti non si sono preoccupati per l'assenza di contatti protratta per alcuni mesi. Quando, però, il periodo è diventato troppo lungo, allora un familiare, non riuscendo a rintracciarli, ha lanciato l'allarme. Oggi, dunque, ai cancelli di Villa Primavera, in via Carpini, una zona riservata di Campoformido con ville e giardini, si sono presentati i pompieri, le ambulanze e i carabinieri. Per entrare i Vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta di ingresso; una volta all'interno, hanno fatto la macabra scoperta. Gli investigatori stanno analizzando con oculatezza il materiale presente nelle varie stanze dello stabile per accertare con esattezza le ragioni della morte.