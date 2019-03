Corrado Herin, chi era il campione di slittino e mtb morto in Val d'Aosta

Domenica 31 Marzo 2019, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2019 18:30

Corrado Herin, aostano morto a 52 anni in un incidente aereo a Torgnon, è diventato noto prima con lo slittino e poi con la mountain bike. Nello slittino su pista naturale, Herin ha vinto due ori mondiali nel doppio, in coppia con Almir Bétemps (1986, 1992) e due argenti, nel singolo e nel doppio nel 1990.LEGGI ANCHE: Morto Corrado Herin, l'ex campione di slittino e mtb cade con un Piper sulle piste da da sci Negli anni 90 è passato alla mountain bike, prima al cross country e poi al downhill vincendo un bronzo ai campionati del mondo di Vail nel 1994, e la coppa del mondo del 1997 con tre vittorie consecutive a Nevegal, a Sierra Nevada e a Mont-Sainte-Anne.Ritiritosi dall'agonismo è diventato direttore tecnico della nazionale italiana di downhill e four-cross e disegnatore di tracciati per il downhill, compreso l'impianto permanente di Pila e di LIvigno, sedi di tappe per la Coppa del mondo.