​Corrado Levorin, il pilota dell'elicottero scomparso a Modena: la passione per la natura e il lavoro dei suoi sogni

A Pievepelago, nel Modenese, sono ripartite stamattina intorno alle 6.30 le ricerche dell'elicottero scomparso ieri mattina sull'Appennino tosco-emiliano. A bordo sette persone - sei passeggeri più un pilota - che erano partite dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed erano dirette nel Trevigiano. L'elicottero faceva la spola tra le due aree per trasportare imprenditori stranieri in visita in alcune aziende italiane. Ieri i primi voli di ricognizione scattati con l'allarme nel pomeriggio, su zone boschive particolarmente impervie, non avevano dato esito. Le ricerche sono continuate fino a mezzanotte inoltrata ma poi sono state interrotte per riprendere oggi intorno alle 6.30. Il Soccorso Alpino è presente con diverse squadre territoriali, alcune delle quali saranno imbarcate su velivoli dell'Aeronautica, che coordina le operazioni, per la ricerca dall'alto. In campo anche vigili del fuoco, 118, guardia di finanza e protezione civile.

Il pilota Corrado Levorin

Corrado Levorin, il pilota, è originario di Padova, ha 33 anni e lavora presso la Avio Srl, società di Thiene specializzata nel trasporto passeggeri, con base all’aeroporto Arturo Ferrarin. Parla tre lingue (italiano, inglese e portoghese) e sui social le tracce di tutte le sue passioni: i viaggi, il suo lavoro, la moto Ktm e il basket. E poi i panorami, che fotografava dall'alto proprio grazie al suo lavoro. «La natura è la vera artista, noi siamo solo gli strumenti», il messaggio che aveva ripostato su Facebook a febbraio. scriveva pochi mesi fa sulla propria pagina di Facebook, l’ultimo post pubblicato a febbraio. La Avio Helicopters di Thiene è una società che noleggia gli elicotteri per voli turistici e commerciali e Levorin è uno dei piloti più esperti dell'azienda.