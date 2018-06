«Correte hanno rapito un uomo a Perugia», ma era scherzo per addio al celibato: denunciati

Mercoledì 13 Giugno 2018, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 10:37

PERUGIA - Bloccano un uomo e lo caricano su un furgone, ma si tratta di uno scherzo in occasione di un addio al celibato.La polizia denuncia sei italiani per procurato allarme.E’ accaduto nella mattinata di sabato scorso quando un cittadino contattava allarmato la sala operativa della Questura segnalando il rapimento di un uomo. chi ha chimato il 113 riferiva ai poliziotti di aver assistito al sequestro di una persona avvenuto in via del Macello: due uomini con il volto travisato avevano bloccato un terzo soggetto per strada costringendolo, tra le grida, a salire su un furgone.Immediato l’intervento della Volante sul posto che, rintracciato poco dopo il mezzo sospetto, lo seguiva in attesa dell’arrivo della pattuglia di colleghi di supporto.Le due volanti fermavano quindi il mezzo in via Pievaiola identificandone gli occupanti: tutti italiani, trentenni ed incensurati, apparivano sorpresi per il controllo e confermavano la propria presenza in via del Macello e l’accaduto. Ma i quattro, spiega una nota della questura, riferivano che si era trattato di uno scherzo, di un gesto goliardico attuato nell’ambito dei festeggiamenti per l’addio al celibato di un loro amico ossia del rapito.Accompagnati in Questura, sono stati tutti denunciati per procurato allarme.