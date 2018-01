CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Gennaio 2018, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 11:32

Ammalarsi di tumore: accade per il 50% per cento della popolazione del mondo. Percentuale che cresce all'aumentare dell'età, in base allo stile di vita, (fumo, consumo di alcol) e fattori di rischio ambientali (inquinamento, amianto, contaminanti). Sopravvivere al cancro è invece un'altra storia. Dipende da tante variabili: la prima è la diagnosi precoce. Le diagnosi tardive rimandano a ragioni culturali: sono pochi i cittadini del Sud che vanno dal medico per controlli. Poi incidono le difficoltà di organizzazione degli screening che presuppongono una medicina di iniziativa che va a cercare il paziente per farsene carico. Segue la qualità delle cure e l'accesso alle terapie (standard e innovative). Infine ci sono le cure sperimentali, farmaci non ancora in commercio e da testare riservati a un selezionato numero di casi.In questo percorso s'inseriscono le disuguaglianze tra Nord e Sud. In larga parte motivate da differenze in risorse e strutture specialistiche, dal numero di screening effettuati e da una scarsa diffusione delle linee guida per diagnosi e trattamenti. In poche parole al Sud del paese una fetta di popolazione ha scarso accesso a cure di eccellenza e però preferisce magari migrare. Per converso la migliore prognosi registrata nelle regioni settentrionali è associata sia a una maggiore presenza di programmi di prevenzione primaria (che agisce quando la malattia non è ancora presente), sia alla più efficace prevenzione secondaria (tesa alla diagnosi precoce) e maggiore adesione alle linee più moderne di trattamento.Differenze che condizionano la migrazione dei pazienti del Sud verso le strutture del Centro-Nord. Da vari studi emerge soprattutto che la sopravvivenza al cancro varia in base alle condizioni socioeconomiche e culturali. Non a caso la sopravvivenza più bassa per la maggior parte dei tumori in Europa si trova a est (in Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia).«Per garantire una buona cura clinica del cancro sostiene Alfredo Marinelli, professore di oncologia alla Federico II - è importante seguire linee guida cliniche che coprano l'intero percorso del paziente: diagnosi precoce, trattamento, monitoraggio e cure palliative. Le strategie preventive sono fasi vitali della cura del cancro e per affrontare la bassa sopravvivenza è necessario organizzare i servizi e garantire che tutti i pazienti ricevano le stesse cure di alta qualità».La Campania lo sta facendo molto seriamente con il piano oncologico regionale affidando la regia a una rete che fa capo ai migliori centri clinici di riferimento polispecialistici come il Pascale, le due Università e il Ruggi di Salerno cui fanno capo le oncologie di II livello delle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (Moscati di Avellino, Rummo di Benevento, Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, al Cardarelli di Napoli, Monaldi) che lavorano in sinergia verso obiettivi comuni di assistenza. Le disparità tuttavia per ora restano anche perché resistono molti personalismi.