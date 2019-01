Corridonia, la madre le taglia i capelli per punizione: 13enne fugge scalza nel gelo

Sabato 5 Gennaio 2019, 03:55 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2019 10:03

Rifiuta di fare le pulizie domestiche, la madre per punizione le taglia i capelli. E lei scappa di casa, scalza, nonostante il freddo polare. Il gesto è di una ragazzina tredicenne che vive con la sua famiglia a Corridonia. È stata ritrovata dopo qualche decina di minuti dai carabinieri, che l’hanno riaccompagnata dai genitori.È successo giovedì sera in centro. La ragazzina, di origini nigeriane, aveva ricevuto un rimprovero. E come detto la madre, per punirla, le avrebbe tagliato i capelli. Un gesto che l’ha profondamente turbata, tanto da scatenare una reazione inaspettata. Nonostante fosse senza scarpe e con un abbigliamento del tutto inadeguato alle condizioni climatiche, ha aperto il portone dell’abitazione ed è fuggita. La scena della tredicenne scalza non è passata inosservata ad alcuni cittadini, che preoccupati hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata, che sulla base della segnalazione hanno avviato le ricerche. La minorenne è stata ritrovata nel giro di una ventina di minuti: era in piazza e fortunatamente in buone condizioni di salute.I militari dell’Arma le hanno chiesto cosa fosse successo e la piccola ha spiegato che aveva avuto un acceso litigio con la madre. Quest’ultima le aveva tagliato i capelli come azione simbolica di punizione, per farle capire il valore dell’ubbidienza ai genitori. Un’azione che però la ragazzina proprio non ha accettato, reagendo con la fuga. Quando i militari l’hanno rintracciata l’adolescente si trovata ancora all’esterno, naturalmente era tutta infreddolita. Di lì a poco, tra l’altro, sarebbe iniziato a nevicare copiosamente. L’arrivo dei carabinieri è stato dunque provvidenziale e ha scongiurato possibili conseguenze ben più gravi.Per fortuna i militari hanno trovato la ragazzina in buone condizioni generali, aldilà dello stato d’animo ancora turbato per quanto accaduto poco prima in famiglia. Tutto comunque si è risolto nel migliore dei modi e i genitori hanno potuto riabbracciarla poco dopo.