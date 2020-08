Corriere si fa uno spinello prima di una consegna alla polizia, gli agenti sentono l'odore e lo arrestano

Doveva consegnare un pacco al commissariato. Ma prima di entrare si è fatto uno spinello. E così gli agenti del posto di polizia Garibaldi-Venezia a Milano hanno riconosciuto a naso l'odore dello stupefacente e hanno perquisito lui, il mezzo e pure casa, finendo per arrestare l'uomo, un corriere 45enne, per possesso di sostanze stupefacenti per spaccio. Il tutto è accaduto ieri mattina in via Schiaparelli, quando il corriere ha effettuato una consegna al Commissariato.

Appena parcheggiato il mezzo nei pressi dell'ingresso, i poliziotti hanno immediatamente riconosciuto l'odore di sostanza stupefacente proveniente dall'abitacolo e hanno chiesto spiegazioni al conducente. L'uomo ha ammesso che stava fumando uno «spinello» poco prima dell'arrivo in Commissariato, per poi spegnerlo una volta arrivato. I poliziotti hanno quindi perquisito il mezzo trovando, nascosti sotto al sedile lato passeggero, 7 dosi di cocaina e 1 di hashish.

Nell'appartamento dell'uomo a Baranzate, gli agenti hanno poi trovato e sequestrato altri 34 grammi di cocaina nascosti nel cassetto di un armadio e 3 etti di magnesio, solitamente usato per «tagliare» la cocaina, in un barattolo. L'uomo, un italiano di 45 anni è stato accompagnato presso l'ospedale Fatebenefratelli per essere sottoposto agli esami di laboratorio per verificare se avesse guidato o meno sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ed è poi stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

