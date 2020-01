Corso Francia, Pietro Genovese ricorre al Riesame contro gli arresti domiciliari

Pietro Genovese, accusato di omicidio stradale per la morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le sedicenni uccise su Corso Francia a Roma, ricorre al Riesame. Gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, difensori del 20enne, hanno presentato l'istanza al Tribunale del Riesame per chiedere l'attenuazione della misura. Genovese è agli arresti domiciliari dal 26 dicembre scorso e la scorsa settimana è comparso davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia dove dove ha ribadito di essere partito col verde e di non aver visto le due ragazze. L'udienza verrà fissata nei prossimi giorni.

