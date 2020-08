Diluvio su Cortina, colata di fango ad Acquabona: chiusa la statale

E' stata chiusa poco prima delle 18.30 di questa sera, 23 agosto, la strada 51 d'Alemagna all'entrata di Cortina in località Acquabona. In carreggiata è arrivata una colata di detriti e fango a causa del forte nubifragio che è in corso nella conca. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento, uomini di Anas e personale comunale.

Leggi anche > Verona, violenta bomba d'acqua: grandine, strade allagate, alberi sradicati

Ultimo aggiornamento: 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA