Cortina, 38enne romano scivola da una ferrata: è disperso

Un 38enne romano è dato per disperso dopo essere scivolato da una ferrata che, in localita Fanes a Cortina d'Ampezzo (Belluno), percorre un corso d'acqua caratterizzato da una serie di cascate, salti di roccia e polle. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco anche con i sommozzatori e i Carabinieri. Le ricerche sono rese difficili a causa del maltempo che ha ingrossato e reso violento il corso d'acqua tanto che i sommozzatori non possono immergersi.

Al momento - riferiscono i pompieri - si sta valutando di controllare la parte inferiore del corso d'acqua con una serie di presidi a varie quote sperando in migliori condizioni meteo e in un rallentamento del flusso del torrente. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori l'uomo, che era con la moglie, sarebbe scivolato nel torrente dopo essere uscito di percorso per fare delle fotografie.

