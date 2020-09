Choc a scuola, la prof ha un malore: ricoverata in codice rosso

Choc a scuola, la prof ha un malore e finisce in ospedale in gravi condizioni: accade a Cortona, in provincia di Arezzo, dove l'insegnante si è sentita male e ha perso conoscenza questa mattina intorno alle 7.30, nell'istituto di istruzione superiore statale 'Angelo Vegni'. La prof risiede fuori Toscana: è stata trasportata, in codice rosso, con l'elicottero Pegaso 1 al policlinico delle Scotte di Siena. Sul posto era intervenuta anche un'automedica del 118.

Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA