Corviale, il presidente Mattarella inaugura il campo dei miracoli: «Nel calciosociale avrei tirato più rigori»

Cura delle periferie, crescita individuale, recupero dei quartieri e rispetto reciproco: questa è la ricetta di Sergio Mattarella per ridare corpo e peso alla parola «dignità», filo conduttore del suo discorso d'insediamento. Il presidente arriva al Corviale, detto a Roma il «serpentone», un gigantesco palazzo di cemento lungo quasi un chilometro che si materializza all'improvviso nell'area sud-occidentale della capitale.

Circa quattromila persone lo abitano, molte le difficoltà tra case occupate e mancanza di infrastrutture. Un luogo simbolo - e certamente non dei peggiori di Roma - dell'abbandono delle periferie italiane. Ma anche un laboratorio per aprire «nuove prospettive», sottolinea il capo dello Stato osservando ammirato la splendida struttura sorta proprio davanti ai blocchi del serpentone e non a casa chiamato «il campo dei miracoli». «Questo campo dei miracoli è un luogo che esprime speranza, fiducia e concreta crescita sociale. Lo sport fatto in questo modo crea non solo speranza ma realtà concreta in cui la crescita individuale è di grande importanza», sottolinea Mattarella nel suo secondo impegno del nuovo settennato. Ieri era Norcia per portare la presenza dello Stato alle aree del cratere devastate dal sisma del 2016. Oggi porta le istituzioni al Corviale e con la sua presenza pubblicizza il lavoro quotidiano dell'Associazione 'Calciosociale Italià, che ha creato uno splendido manto erboso all'interno del centro sportivo polifunzionale Valentina Venanzi.

La cerimonia

Oggi, tra robuste misure di sicurezza, nella palestra adiacente al Campo dei Miracoli si sono ritrovati il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il sottosegretario Franco Gabrielli e il numero uno del Coni, Giovanni Malag. Non è un caso visto che il progetto è stato realizzato anche con il coinvolgimento della Regione Lazio, l'Ater Roma e alcuni sponsor privati tra cui l'acqua Lete. Il campo è stato rifatto con i fondi di sport e periferie e l'esecuzione del progetto è di sport e salute. L'idea di base dell'iniziativa è quella di operare in contesti giovanili ad alto rischio di emarginazione e proporre un'attività educativa e pedagogica che coinvolge i ragazzi e le famiglie in un percorso di integrazione e legalità. «Qui c'è una straordinaria manifestazione di quello che emerge nella società. Ho letto delle scritte splendide, come »stare insieme«, »dialogare con il rispetto reciproco«, rimuovendo così quegli effetti negativi» che spesso si vedono nel mondo del calcio, ha spiegato Mattarella che ha anche assistito alle prime fasi di una partitella dei ragazzi. «Questo campo dei miracoli - ha aggiunto - è un luogo che esprime speranza fiducia e concreta crescita sociale. Si crea una realtà concreta, è un propellente alla crescita individuale e sociale. Se i bambini apprendono questo criterio, di collaborare questo consente loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo. Rispettatevi sempre tra di voi. Rispetto per tutti e collaborazione. Oggi si inaugura non un campo di calcio ma una prospettiva». Il presidente ha poi ricordato che una delle regole del calcio sociale «è che i rigori li possono calciare anche quelli più deboli». «Se fosse stata applicata quando ero ragazzino io - ha poi scherzato Mattarella - avrebbe permesso anche a me di calciare qualche rigore».