Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende. Si tratta di padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini.



Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato una pistola che sarebbe l'arma usata per compiere la strage. I figli della coppia sono un maschio ed una femmina, ma non si conosce al momento la loro età. Sul posto si stanno recando i carabinieri della sezione scientifica del Comando provinciale di Cosenza.

Lunedì 12 Febbraio 2018, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 15:31

