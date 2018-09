Pannolini, scarpe e cibo: così il cellulare entra in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Settembre 2018, 08:30

Nascosti tra i vestiti e gli alimenti ogni settimana spediti dai familiari, consegnati da agenti infedeli e addirittura celati nei pannolini dei neonati. Sofisticati e sempre più piccoli, sette centimetri per due, sottocosto, recuperati sul web, occultati nelle suole delle scarpe modificate per l'occasione. A Napoli, a Torino, a Orvieto, ad Alessandria, a Roma, a Spoleto. E l'elenco potrebbe continuare. L'ultimo telefonino sequestrato nel carcere di Bellizzi, in Campania, spinge il sindacato autonomo della polizia penitenziaria a lanciare l'allarme su un «problema non più differibile», come certificano i dati del ministero della giustizia. Nel 2017 si contano 337 cellulari e schede sim ritrovati in 190 istituti italiani. Centoventiquattro in più rispetto al 2016. Con un aumento del 58,22, senza freni. Dice il segretario generale del Sappe Donato Capece: «Gli apparecchi hi-tech sfuggono ai controlli, occorre avere più strumenti di intervento, dotando il personale di appositi rilevatori, e schermare gli istituti di detenzione che ospitano i minori». Una denuncia ribadita in occasione della manifestazione il 27 agosto organizzata ad Ariano Irpino e, sul caso, il Sappe mostra un dossier che si arricchisce di nuove pagine giorno dopo giorno. Ecco cosa emerge.