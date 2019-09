Domenica 29 Settembre 2019, 10:31

«Abbiamo un progetto visionario, ambizioso ma concretamente realizzabile. Vogliamo creare, a costo zero per i contribuenti, un milione di posti di lavoro per disabili, disoccupati ed over 50, utilizzando i circa 20 miliardi di euro come valore stimato che ogni anno in Italia le aziende e gli enti pubblici pagano in sanzioni per non assumere disabili». A spiegarlo è Giovanni Cafaro, presidente del Movimento Disabili Articolo 14, che sta conducendo una battaglia per dare pari dignità ai disabili in una società dove ancora esistono barriere talvolta insormontabili.«Il nostro Movimento - sottolinea Cafaro - è nato circa un anno fa, ho ascoltato molte storie di disabili che non riescono a trovare lavoro pur essendoci una legge e varie tutele, in particolare mi ha colpito molto la storia di Mirella, una ragazza disabile di Salerno che ha tanta voglia e grinta di trovare un lavoro ma da anni non ci riesce. Il Movimento è nato per questo, per dare lavoro e dignità ai quasi 5 milioni di disabili presenti oggi in Italia».«A luglio - racconta ancora - ho incontrato il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi che mi ha fatto i complimenti per il progetto, sono in attesa di incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nei giorni scorsi ho incontrato il direttore generale dell’Ispettorato del Lavoro. La nostra sfida va avanti, ce la faremo».