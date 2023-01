Cospito, cinque auto date alle fiamme a Roma. A Milano molotov contro mezzi della polizia locale. L'anarchico sarà trasferito nel carcere di Opera. Stasera il caso in Cdm

Alle 18.30 si terrà una riunione del Consiglio dei ministri, in cui è prevista un'informativa dei ministri degli Esteri, dell'Interno e della Giustizia sul caso Cospito. All'ordine del giorno l'impugnativa, su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, di una legge regionale della Puglia che cambia il numero minimo di prestazioni ed esami di laboratorio che devono garantire le strutture accreditate contandole a livello di aggregazione complessiva, anziché per singola struttura. Intanto nelle prossime ore Alfredo Cospito lascerà il carcere Bancali di Sassari per quello di Milano Opera. Lo spostamento, deciso dai medici della Asl di Sassari, in stretto contatto con il Dap diretto da Giovanni Russo è frutto delle verifiche mediche sollecitate dalla dottoressa di Cospito Angelica Milia. Uno spostamento motivato da ragioni esclusivamente mediche, per monitorare la sua situazione dopo 103 giorni di sciopero della fame, ma che non cambia la linea dura sul 41bis.