Cospito, Delmastro e Ostellari sotto scorta: sale l'attenzione dopo le proteste degli anarchici

Caso Cospito - Due sottosegretari alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari, hanno bisogno di protezione. Perciò è stato deciso che Delmastro sarà messo sotto scorta. Per Ostellari è stata decisa una tutela temporanea. È una conseguenza della vicenda che da giorni infiamma l'opinione pubblica e che riguarda il regime di carcere duro al quale è sottoposto l'anarchico trasferito dal penitenziario di Sassari a quello di Milano per ricevere cure sanitarie.

Potrebbe arrivare nei prossimi giorni il provvedimento per l'assegnazione della scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Mentre è in corso l'istruttoria per l'assegnazione della scorta - che potrebbe approdare sul tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di Roma, il prossimo 10 febbraio - è stata comunque già deliberata una «tutela provvisoria» per i due sottosegretari Delmastro e Ostellari.

L'avvocato padovano Andrea Ostellari, 48 anni, leghista e sottosegretario alla Giustizia, sarà messo sotto tutela. L'esponente del Carroccio sarebbe finito nel mirino degli anarchici occupandosi, tra le sue deleghe, proprio del trattamento dei detenuti.

Intanto, l'occupazione da parte degli studenti della facoltà di Lettere in solidarietà ad Alfredo Cospito contro il 41 bis, decisa dall'assemblea di ieri, è ancora in corso.

Anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro - in questi giorni al centro delle polemiche - sarà messo sotto scorta. L'attenzione della sicurezza su Delmastro sarebbe salita di livello: al sottosegretario è stato infatti spiegato come aprire eventuali buste e le zone sensibili da evitare, tra queste, ad esempio, la città di Torino.

L'ideologo della Fai in sciopero della fame da oltre 106 giorni contro il 41bis, non ha voluto sottoporsi alla prevista visita psichiatrica nel carcere milanese di Opera, dove è stato trasferito nei giorni scorsi. Cospito ripete, a chi ha avuto modo di incontrarlo nelle scorse ore, che non ha «alcuna intenzione» di interrompere la sua forma di protesta. Incontri nei quali ha più volte spiegato anche la sua ideologia e il suo percorso di anarchico. Ciò che preoccupa i medici, date le sue condizioni, è la possibile insorgenza di patologie cardiache. Ieri gli sono stati restituiti i libri che aveva con sé, dopo le opportune verifiche. L'anarchico, inoltre, ha fatto pervenire al Dap una dichiarazione nella quale esprime la sua volontà perché non si proceda con l'alimentazione forzata, nel caso in cui le sue condizioni peggiorassero al tal punto e fosse incosciente. Da quanto si è saputo, è la prima volta, almeno a Milano (il 55enne si trova nel centro clinico del carcere), che arriva una dichiarazione di questo tipo da parte di un detenuto nelle sue condizioni. Ci saranno diversi profili giuridici da valutare, dunque, nel caso si arrivasse ad una situazione critica dal punto di vista sanitario.

A Roma, a La Sapienza, gli studenti che hanno deciso di occupare l'ateneo per esprimere solidarietà a Cospito dichiarano che «il tempo delle parole è finito». Parole che sembrano annunciare dimostrazioni e mobilitazioni che potrebbero saldarsi con il fronte anarchico. «Il tempo delle testimonianze e delle parole è finito. Pensiamo che sia il tempo di mettersi in gioco, ognuno con le proprie possibilità, in un movimento eterogeneo ma dal messaggio chiaro. Per questo invitiamo studenti e docenti a partecipare a un momento di confronto collettivo, alle 16 a Lettere per immaginare insieme i prossimi passi della mobilitazione», dice una delegazione del movimento Cambiare Rotta parlando con i cronisti davanti alla facoltà di Lettere. Gli studenti all'assemblea di questo pomeriggio dovrebbero quindi decidere se rimanere in occupazione fino a domani.

