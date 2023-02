Cospito, Nordio: «Non è malato, ma sano e lucido. Si è procurato uno stato di salute precario»

«Si è in presenza non già di una persona affetta da una patologia cronica invalidante ma di un soggetto sano e lucido che si sta volontariamente procurando uno stato di salute precario per finalità ideologiche, perseverando nella sua condotta nonostante i reiterati inviti da parte dell'autorità sanitaria a desistere dal mantenere tale condotta autolesionistica». È quanto scrive il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel provvedimento con cui ha rigettato la richiesta di revoca del carcere duro per Alfredo Cospito.

Cospito, Nordio rigetta richiesta revoca 41 bis: mancano i presupposti. La difesa annuncia ricorso

Come sta Cospito

Per il ministro «le condizioni di salute di Cospito, derivanti in via esclusiva dallo sciopero della fame da lui attuato sin dalla data del 20 ottobre 2022, non sono tali da incidere in maniera significativa sulla sua rilevante pericolosità sociale e non sono idonee a giustificare l'adozione del domandato provvedimento di revoca anticipata del regime differenziato previsto dal 41 bis».