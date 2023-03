Cospito, centinaia di manifestanti a Torino: lancio di petardi e vetrine rotte

Il corteo degli anarchici con centinaia di manifestanti sta proseguendo a Torino, in via della Consolata. Atti vandalici contro numerosi e edifici e negozi, chiusi per indicazione delle forze dell'ordine. Distrutto il lunotto di un'auto con un tombino in ghisa, imbrattato l'obelisco monumento alle leggi Siccardi che portarono alla soppressione dei tribunali speciali ecclesiastici. I dimostranti hanno divelto un cartello stradale e lo usano come ariete. Hanno tentato di accendere un fuoco con bancali in legno. Continua il lancio di grossi petardi.

Quattro anarchici umbri indagati. Perquisizioni a Foligno e Spoleto. E Cospito il 14 sarà in udienza in videoconferenza